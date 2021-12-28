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13:48Управляющая компания «Місто для людей Миколаїв» подводит итоги работы в 2021 году
13:22Пожар в больнице Прикарпатья, где погибло три пациента, вызвала «заупокойная свеча», – ГСЧС
13:04Премировал сам себя и продвигал на должности приближенных: НАПК передало в суд 10 админпротоколов на мэра Николаева
12:44В одесском бильярдном клубе застрели криминального авторитета, еще одного человека ранили
12:33В польских Татрах спасли украинку, которая решила взобраться на гору, но не подготовилась - ее обнаружили благодаря розовой куртке
12:03На застройщика территории бывшей николаевской больницы открыли уголовное дело из-за вывоза строймусора на Северный
11:50Пентагон принял решение оставить атомный авианосец в акватории Средиземного моря из-за напряженности на границе Украины и РФ
11:32Кодекс этики для николаевских депутатов: разбираемся, что это такое и почему его критикуютniklife
11:15В Мелитополе открыли Ледовую арену, которую построили за полгода – всего на спорткомплекс потратили ₴155,5 миллионов
11:06Современный порт в Николаеве – ступень к технологическому развитию города
11:01Суд оправдал экс-депутата Николаевского облсовета по делу о ненадлежащем хранении пистолета, из которого застрелилась его жена
10:45В центре Николаева снова повредили надпись «I love Mykolaiv» – на этот раз группа подростков боксировала в арт-объект
10:35В Николаеве ночью подожгли Mitsubishi Pajero
10:28СПЕЦТЕМА: В двух областях Украины ухудшилась эпидситуация – их перевели в «оранжевую» зону
10:18За сутки в Николаевской области выявили 80 новых случаев COVID-19, число выздоровевших вдвое больше
10:10В больнице Ивано-Франковской области произошел пожар в реанимации – трое погибших, есть пострадавшие
09:55В Харьковской области во время охоты застрелили известного полтавского хирурга
09:36Главный спасатель Николаевщины Грицаенко пошел на повышение и стал первым замглавы ГСЧС Украины
09:00В Днепре родители юных футболистов собирали деньги, чтобы подкупить судью
08:02Нардеп Копытин рассказал о процессе строительства корвета в Турции для ВСУ: «Я борюсь, чтоб его достраивали в Николаеве»
07:02На Николаевщине наказали штрафом военнослужащего, который решил вместо одного получить несколько бесплатных земельных участков
06:03В Кривом Роге полиция закрыла незаконный завод, производивший фальсифицированный бензин
05:14Зеленский лишил президентской стипендии украинскую гимнастку и ее тренера
03:18Телескоп «Чандра» показал красочное фото из созвездия Золотая рыба
02:14В США воры похитили коллекцию женских сумочек стоимостью $1 миллион
01:22На границе с Румынией задержали троих марокканцев – пограничники говорят, что спасли их от переохлаждения
00:29Во Львове на туристический маршрут выпустили паровоз, который будет ходить в новогодние праздники
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