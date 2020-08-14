Экс-вице-губернатор Болтянский использовал служебное положение, чтобы бизнесмены «жертвовали» деньги в скандально известный фонд

Александр Болтянский Экс-вице-губернатор Николаевской области Александр Болтянский рассылал предпринимателям города напечатанные на официальных бланках облгосадминистрации письма с «просьбой» перечислить конкретную сумму якобы для помощи армии на счет негосударственного благотворительного фонда «Надія», учредителем которого являлся 11 лет.

Об этом в своем блоге на «Преступности.НЕТ» пишет журналист Ольга Коваленко.

Стоит отметить, что данный фонд существует около 15 лет, и ориентирован был изначально на финансовую помощь лечебным учреждениям, и неоднократно обсуждался в критических публикациях на тему коррупции в медучреждениях.

Под письмами, которые рассылались бизнесменам, стоит подпись экс-губернатора Николаевской области Николая Романчука. Тем не мене, как сообщили «Преступности.НЕТ» компетентные источники, рассылкой писем занимался его первый заместитель в сфере экономики.

Стоит обратить внимание на то, что в некоторых письмах суммы и расчетный счет, на который должны были присылать деньги предприниматели, дописаны ручкой.

Сам бывший замгубернатора, после своего ухода не стал отрицать, что, будучи чиновников высокого уровня, «сотрудничал» с несколькими благотворительными фондами, среди которых - «Надія», при этом акцентируя внимание на том, что он уже не является учредителем этого БФ.

- Я не учредитель данного фонда. Я отвечаю за себя. Но работаю я через этот фонд. И не только через этот фонд, а еще через кучу фондов, которые помогают. Фонд облгосадминистрации... Ну, многие фонды, к которым я обращаюсь, даю счета, чтобы они проплачивали... На каком фонде есть деньги, тот фонд и проплачивает, - заявил он.

В ответе Единого государственного реестра на официальный запрос «Преступности.НЕТ» отмечается, что на сегодняшний день учредителей данного БФ обнаружить не удалось. Согласно украинскому законодательству, информация об учредителях предприятий, организаций и фондов является открытой и ее отсутствие в открытом доступе - это нарушение этого самого законодательства.

Руководителем данного фонда является депутат Николаевского городского совета, экс-регионал, директор предприятия-перевозчика «Орион-авто» Валерий Буркун, который известен тем, что зимой неоднократно отвозил «титушек» на антимайдан в Киев и выгонял переселенцев из зоны АТО, на почве расизма.

Болтянский, сотрудничая с «Надією», не смог назвать ни одной фамилии сотрудников БФ, ссылаясь на то, что попросту не помнит их, хотя, как сообщалось выше, директором является его коллега.

Первым вопрос о «просьбах» со стороны чиновников облгосадминистрации заплатить деньги на конкретный фонд поднял во время последних выборов городского головы кандидат на пост мэра Сергей Исаков. Тогда он возмущался «просьбой» из ОГА перечислить 300 тысяч гривен на один конкретный благотворительный фонд.

- Первый вопрос: Почему так «рано»? Второй момент: 300 тысяч гривен господину Исакову. Я просто знаю, что для реально работающих предприятий суммы были намного меньше. Кандидату — 300 тысяч. Третий вопрос: «А почему местный благотворительный фонд «Надія»?» То есть деньги надо перечислить туда. Даже это у меня вызывает сомнения. Я знаю, что «Надія» занималась медициной всегда, знаю, кто за ним стоял, - заявил Исаков.

Напомним, что 26 мая 2014 года Романчук назначил своим заместителем бизнесмена Александра Болтянского. Болтянский, чтобы стать вице-губернатором, переписал свой бизнес на дочку.

Ранее сообщалось, что новоназначенный председатель Николаевской ОГА Вадим Мериков отправил в отставку только одного из вице-губернаторов, которые работали в команде его предшественника Николая Романчука, - депутата Николаевского горсовета Александра Болтянского.