В зоне АТО боевики 24 раза били по позициям ВСУ, в том числе, и из артиллерии

За прошедшие сутки произошло 24 обстрела позиций ВСУ, боевики применяли тяжелую артиллерию и минометы на Мариупольском и Донецком направлениях и грантометы на участках, где должно было состояться разведения сил и средств.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по Новогригорьевке. Из минометов обстреливали Красногоровку и Павлополь. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Широкино и Марьинку. Вблизи Талаковки зафиксирован также огонь из вооружения БМП.

На Луганском направлении из гранатометов российско-оккупационные войска обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. Вблизи Станицы Луганской также вел огонь снайпер.

На Донецком направлении оккупанты из 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия неоднократно в течение дня вели огонь по позициям сил АТО вблизи Луганского, Новгородского и Авдеевки.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств на трех участках частично оккупированного востока Украины - в Петровском (Донецкая область), Станицы Луганской и Золотом (Луганская область). Этому должны предшествовать не менее 7 дней без обстрелов.

21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.