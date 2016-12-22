СБУ задержала начальника одного из отделов вооружения ВСУ – передававшего секретные документы в РФ

Служба безопасности разоблачила предателя – начальника одного из отделов вооружения ВСУ. Он успел передать российским кураторам почти шестьдесят документов.
Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак в интервью сайту «Укринформ».
Он подчеркнул, что ему сообщили о задержании предателя в момент дачи интервью.
По словам Грицака, военная контрразведка установила, что капитан 1 ранга был завербован главным разведуправлением Генштаба РФ в 2015 году.
«Спецслужбы РФ заплатили ему значительную сумму в долларах и обещали «райскую жизнь» в Крыму после ухода в отставку. Однако ему не повезло. Детали мы обнародуем в ближайшее время», — отметил глава СБУ.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала двух дезертиров на админгранице с Крымом.