На Светлодарской дуге взяли в плен троих украинских солдат, их зверски пытали и убили, - волонтер

На Светлодарской дуге вблизи Дебальцево Донецкой области в плену у боевиков погибли трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщил волонтер и координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев в Facebook.

"Трагическая ситуация на Светлодарской дуге. Троих наших ребят нет в живых. Двое были на поле, забрали их то ли местные боевики, то ли наемники из РФ, пока неизвестно. Бойцы были ранены, их сняли на видео и передали нашим, как подтверждение того, что они у противника, только внесу поправку, противник-достоин уважения, а эти нет. Провести обмен не удалось, враг не захотел и наши не нашли с кем говорить, там каждый командир и найти ответственного за остановку огня, было нереально. Потом их перевезли в Дебальцево, издевались и мучили, в итоге убили. Зверские фото с пытками и телами сразу прислали нам, как подтверждение того, что они "200-е", – написал Кабакаев.

Он отметил, что еще один украинский военный считался пропавшим без вести.

"Третий якобы пропал без вести. Мы подали запрос и оказалось, что по их данным он в плену, но подтверждения мы не нашли. Несколько часов назад третий оказался у нас, несколько выстрелов в голову", – заявил Кабакаев.

Позже спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге заявил, что, кроме этого военного, больше никто в плен не попадал.

"18 декабря один наш боец был ранен и попал в плен. Больше нет военных, которые бы попали в плен. Это по информации командиров подразделений, которые держат оборону на этом участке фронта", - сказал он.

В целом, по словам Лысенко, начиная с 18 декабря в ходе боевых действий на Светлодарской дуге погибли восемь украинских военнослужащих.

Напомним, 18 декабря в штабе АТО заявили, что пророссийские боевики пытались выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. По предварительной информации, в ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных, 6 - ранены. Потери противника составили 20 убитых и 30 раненых боевиков.