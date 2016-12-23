Боевики «ДНР» атаковали украинских военных под Мариуполем – есть раненые

Боевики попытались атаковать позиции сил АТО под Мариуполем, один боец получил легкое ранение.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"Утром, 23 декабря, в районе населенного пункта Водяное, что в Донецкой области, произошло боестолкновение. К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подошла вражеская группа в количестве 8 человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов", - говорится в сообщении.

"Бойцы Вооруженных Сил открыли ответный огонь, после чего противник отступил. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет, один военнослужащий получил ранение", - добавили в сообщении.

Также в Минобороны "Украинской правде" уточнили, что ранение бойца квалифицируется как легкое. Также УП уточнили, что речь идет о Водяном, которое находится под Мариуполем.

Напомним, 18 декабря в штабе АТО заявили, что пророссийские боевики пытались выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. По предварительной информации, в ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных, 6 - ранены. Потери противника составили 20 убитых и 30 раненых боевиков.