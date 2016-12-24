Штаб АТО опровергает соблюдение боевиками режима «тишины»

С начала действия режима прекращения огня, с 00.00 субботы, 24 декабря, боевики совершили пять провокационных обстрелов позиций сил АТО на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям в районе Желтого, что на Луганском направлении. С тех же видов вооружения с 6.54 до 7.10, а позже с 9.30 до 9.45 - по Марьинке. Широкино обстреливали с 9.54 до 10.10», – говорится в сообщении.

Кроме того, в 10.25-10.35 боевики обстреливали Новотроицкое из стрелкового оружия.

Штаб АТО отмечает, что украинские военные на провокации не отвечали.

Стоит отметить, что накануне украинская сторона СЦКК подтвердила «введение всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 24 декабря».