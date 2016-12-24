СБУ в зоне проведения АТО обнаружила пять тайников с боеприпасами

Сотрудники Службы безопасности Украины за последние дни выявили пять хранилищ с боеприпасами в районе проведения Антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тайника были оборудованы в лесопосадках и заброшенных зданиях в селах Ивановка и Широкино Донецкой области, городе Старобельск и селах Лиман и Муратова в Луганской области.

«Сотрудники спецслужбы изъяли из схронов два противотанковых гранатометы РПГ-26И, минометную мину, восемь гранатометного выстрелов, десять гранат, один килограмм пластида и тысячи патронов различного калибра», - говорится в сообщении.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Напомним, ранее СБУ обнаружила тайник с двумя тоннами тротила, подготовленного террористами ко Дню Независимости.