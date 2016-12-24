За прошедшие сутки один боец ВСУ ранен, еще четверо – контужены

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В результате боевых действий в зоне проведения АТО за прошедшие сутки, 23 декабря, один украинский военнослужащий получил ранения, еще четверо – контузию.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает «Украинская правда».

- В результате боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, один военнослужащий получил ранения, четверо – контузию, - сказал он на брифинге в субботу, 24 декабря. 

Напомним, боевики за прошедшие сутки совершили 50 обстрелов сил АТО на Донбассе.

Анатолий Чубаченко

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