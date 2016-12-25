В зоне АТО впервые за шесть суток нет потерь среди украинских военных

За минувшие сутки в зоне проведения АТО ни один украинский военный не погиб.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга в воскресенье, 25 декабря.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших военнослужащих не было. Впервые за последние шесть дней. Одного бойца ранило в Авдеевке", - заявил Мотузяник.

Российские гибридные войска не прекращают провокации по всей линии фронта, хотя и заметно сократили использование тяжелого вооружения, сообщает он.

"Вражеские обстрелы зафиксировано во всех направлениях. Несколько спокойнее стало на традиционно горячих точках - Светлодарской дуге, в Авдеевке и Широкино. Вчера на Луганском направлении произошел один вражеский обстрел в Желтом. Он продолжался 25 минут. На Донецком направлении боевики открывают огонь по Луганскому. Всего враг выпустил 25 снарядов", - заявил Мотузяник.

Напомним, 18 декабря в штабе АТО заявили, что пророссийские боевики пытались выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. По предварительной информации, в ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных, 6 - ранены. Потери противника составили 20 убитых и 30 раненых боевиков.