Появилось только одно желание – отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника», - Бирюков о падении Ту-154

У советника президента Украины, главы Николаевской областной организации БПП Юрия Бирюкова после новости о падении российского Ту-154 в Черном море "появилось только одно желание – отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника".

Об этом он написал в своем Facebook.

"Это самый парадоксальный парадокс: жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих армии орды. Когда курсанты их артиллерийских училищ сдавали зачеты по стрельбе, практикуясь на обстрелах 72-й и 79-й бригад ВСУ, ордынцы радовались. Гибли и военные, гибли и мирные. А они радовались. Песни пели, "вежливых людей" отмечали и награждали. Грохнулся самолет минобороны РФ... Появилось только одно желание – отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", – написал Бирюков.

Как известно, сегодня, 25 декабря, минобороны РФ сообщило, что при выполнении планового перелета из аэродрома Адлера (Сочи, РФ) после взлета пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154.

В ведомстве уточнили, что на борту пропавшего ТУ-154 находились российские военнослужащие, артисты ансамбля им. Александрова и представители российских СМИ, которые летели поздравить с Новым годом военных РФ на сирийской авиабазе "Хмеймим". Вскоре минобороны РФ заявило, что обломки пропавшего с радаров после взлета в Сочи самолета ТУ-154 были найдены в Черном море.

Также напомним, что 17–18 декабря в российском Иркутске начали фиксировать случаи отравления концентратом для ванн "Боярышник", в котором содержался метиловый (технический) спирт. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, в результате употребления вещества погибли 75 человек.