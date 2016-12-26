За сутки боевики 33 раза стреляли по силам АТО на Донбассе

За минувшие сутки, 25 декабря, боевики 33 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии боевкии обстреляли Лебединское, из 82-миллиметровых минометов - Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Старогнатовке, Широкино и Павлополю, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов незаконные вооруженные формирования обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое, а Зайцево - из стрелкового оружия.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.

Напомним, 24 декабря в зоне АТО впервые за шесть суток не было потерь среди украинских военных.