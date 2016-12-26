На Донбассе СБУ накрыла сеть информаторов боевиков, «сливавших» информацию ради Советского Союза

Служба безопасности Украины разоблачила целую сеть агентов боевиков, которые месяцами систематично «сливали» боевикам информацию о линии украинской обороны в Торецке.

Об этом говорится в сюжете программы «ТСН.Тиждень».

Контрразведчики смогли одним точным ударом накрыть эту сеть. В сюжете говорится, что задержанные пояснили, что «сливали» информацию не за деньги и хотят вернуть Советский Союз.

Так, пожилая женщина Ольга Любочко без всяких колебаний убивала украинских солдат. Днем она получала украинскую пенсию, а вечером точно наводила вражескую артиллерию на украинские позиции.

«Украина нормальная. Пенсию, слава Богу, платят», – говорит пенсионерка Любочко.

Журналист отмечает, что эта женщина – лишь часть мощной сети, которую враг развернул в украинских прифронтовых селах.

«Сеть информаторов – разветвленная. Разные люди, по статусу, по средствам. Кое-кто поставлял информацию боевикам целыми семьями, не думая об опасности для собственных детей. Эта система работала, как часовой механизм. Но ее работу уже прекратили», – говорится в телесюжете.

Также контрразведчики задержали Анатолия Приму, который «сливал» боевикам информацию о позициях Вооруженных сил Украины. Агент работал семейным подрядом. Привлек к сбору информации жену и дочь.

«Я просто поделилась с родным человеком тем, что я видела», – плачет дочь агента боевиков Виктория.

Координатор информационной сети Роман Коровин, более известный как «Рэмбо», находится в оккупированной Горловке. Он бывший офицер МВД вместе с другим предателем Сергеем Громенко создали сеть информаторов в Торецке. В телефонных разговорах горловские кураторы как могут подогревают ненависть своих агентов к украинской армии.

По данным контрразведки, против Украины в прифронтовой полосе работают сотни оборотней. Программа максимум – раскрыть систему украинской обороны. Программа минимум – нанести как можно больше потерь Вооруженным силам. Боевик «Филин» мобилизует все контакты в Торецке – друзей, родственников, собственную жену, даже бывшую любовницу. Больше десятка человек.

«Я не давал информацию. Я просто общался со своим свояком», – убеждает еще один информатор боевиков Александр Шевченко.

Перехваченные телефонные разговоры свидетельствуют о том, что он врет. Женский голос принадлежит жене боевика Филатова. Она наводит – он стреляет. Чтобы не успела убежать из города, к ней пожаловали ночью.

Ни один из них не получал деньги за свою грязную работу. Говорят, что родились в Советском Союзе и хотят вернуть те времена.

Напомним, Служба безопасности Украины отчиталась о ликвидации агентурной сети террористов, которая действовала в Курахово, Красногоровке и Марьинке Донецкой области.