«Проявление агрессивной политики РФ», - Полторак заявил о срыве перемирия на Донбассе

Министр обороны Степан Полторак заявил, что договоренности о прекращении огня в зоне АТО не выполняются. За минувшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции ВСУ.
Об этом министр сказал на брифинге в Харькове, сообщает УНИАН.
По словам Полторака, соответствующие действия поддерживаются Россией.
"Это является свидетельством агрессивной политики, которая поддерживается РФ, и агрессивного поведения террористических группировок, находящихся в Донецке и Луганске", - подчеркнул он.
При этом министр заверил, что ВСУ полностью контролируют ситуацию на передовой и, в случае обострения, готовы дать отпор.
"Мы отслеживаем ситуацию, мы наблюдаем за обстановкой и готовы реагировать, если она будет усугубляться", - подчеркнул Полторак.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики продолжают нарушать перемирие, открывая огонь по силам АТО на Донбассе.