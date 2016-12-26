«Проявление агрессивной политики РФ», - Полторак заявил о срыве перемирия на Донбассе

Министр обороны Степан Полторак заявил, что договоренности о прекращении огня в зоне АТО не выполняются. За минувшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции ВСУ.

Об этом министр сказал на брифинге в Харькове, сообщает УНИАН.

По словам Полторака, соответствующие действия поддерживаются Россией.

"Это является свидетельством агрессивной политики, которая поддерживается РФ, и агрессивного поведения террористических группировок, находящихся в Донецке и Луганске", - подчеркнул он.

При этом министр заверил, что ВСУ полностью контролируют ситуацию на передовой и, в случае обострения, готовы дать отпор.

"Мы отслеживаем ситуацию, мы наблюдаем за обстановкой и готовы реагировать, если она будет усугубляться", - подчеркнул Полторак.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики продолжают нарушать перемирие, открывая огонь по силам АТО на Донбассе.