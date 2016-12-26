Четыре государства бывшего СССР близки к признанию законности аннексии Крыма, - Чубаров

По данным главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, на постсоветском пространстве среди ряда государств наблюдается движение к признанию оккупированного Крыма за Россией.

Об этом заявил Чубаров в комментарии телеканалу 112.

По его словам, речь идет о возможном признании аннексии со стороны Армении, Беларуси, Узбекистана и Казахстана.

"Для меня болезненно, что четыре государства бывшего Советского Союза (Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан), эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поединков, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины", - сказал Чубаров.

По мнению главы Меджлиса, в этой ситуации важны конкретные действия украинской стороны с послами этих четырех стран.

"Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия, как минимум, с послами этих стран. И мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения", - сказал Чубаров.

Напомним, ранее итальянский регион принял резолюцию о признании Крыма частью РФ.