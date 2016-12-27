Боевики «ДНР» и «ЛНР» передали Украине двух заложниц

Террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" утром во вторник передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, которых удерживали в плену.

Об этом сообщает информагентство сепаратистов ДАН.

Процедура прошла между Донецком и Макеевкой. Накануне этих женщин главари "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий вызвались передать нардепу Надежде Савченко.

Журналистка из Ивано-Франковска Ольга Сворак (она же Богданова) была схвачена "ЛНР" в июне этого года. На оккупированную территорию она приехала в гости к местному "ополченцу". Там она была захвачена и обвинена в работе на СБУ.

Анжелика Преснякова - бывшая судья районного суда Новоазовска и Апелляционного суда Донецкой области. Об обстоятельствах ее попадания в плен ничего не известно.

Напомним, на Донбассе боевики взяли в плен двоих украинских военнослужащих.