«Метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию», - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прогнозирует, что 2017-й может стать переломным в освобождении оккупированных территорий.

По его словам в текущем году Украина не потеряла ни малейшей части своей земли и "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию", передает Интерфакс-Украина.

"2016 год - это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед и прорвать нашу оборону в текущем году были обречены на провал. Кроме того, враг понес очень серьезные потери, а ВСУ улучшили свои позиции", - заявил Турчинов.

В то же время, говоря о текущей ситуации в зоне АТО, он отметил, что обстрелы со стороны боевиков не прекращаются.

"У нас нет альтернативы, кроме как защищать наше государство. К сожалению, решение о режиме прекращения огня перед большими праздниками, чтобы тишина была бы в селах вдоль линии разграничения, российскими гибридными войсками не выполняется. С первого дня после оглашения перемирия обстрелы продолжились. Ранее хотя бы неделю мы наблюдали снижение количества обстрелов. Сейчас мы видим, что Россия и подконтрольные ей группировки не собираются выполнять никакие договоренности", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, ранее Турчинов сообщил, что украинские военные пошли в контратаку и заняли новые позиции в районе Светлодарской дуги