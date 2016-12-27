В Казахстане суд приговорил общественника к трем годам колонии за посты против Путина

Суд в Актобе (Казахстан) вынес приговор предпринимателю и общественнику Санату Досову за критику президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает NUR.KZ.

Он признан виновным в том, что на своей личной странице в социальной сети Facebook разжигал социальную рознь, и приговорен к лишению свободы на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

На суде Досов признал вину и раскаялся. Он просил суд не лишать его свободы, так как на иждивении у него шесть детей, четверо из которых - несовершеннолетние.

Адвокат осужденного не согласился с приговором и намерен обжаловать его. Ссылаясь на слова правозащитника Евгения Жовтиса, он утверждает, что в деяниях подсудимого нет криминала.

46-летний Санат Досов известен тем, что в 2003 году стал лучшим предпринимателем года в Казахстане. Кроме того, он являлся председателем общественного объединения Ихтияр, которое работало с мусульманами.

В Facebook Досов неоднократно публиковал критические высказывания о личности и политическом курсе Путина. Сотрудники департамента Комитета нацбезопасности Казахстана усмотрели в его высказываниях опасные для общества сведения и возбудили уголовное дело по статье 174 часть 1 Уголовного кодекса Казахстана.

Как ранее сообщало издание Ratel.kz, поводом для возбуждения уголовного дела стали следующие высказывания Досова: