Министр обороны РФ Шойгу «похвастался» успешным испытанием новейшего российского оружия на сирийцах

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В Сирии опробовано более 160 образцов новейшего и перспективного оружия российского производства.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает "Интерфакс".

"В ходе операции в Сирийской Арабской республике прошли апробацию свыше 160 наименований новейшего и перспективного вооружения. В целом оно доказало свою высокую надежность", - сказал Шойгу.

С начала операции - 30 сентября 2015 года - российская авиация совершила 18,8 тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по сирийским городам.

Напомним, что Россию неоднократно обвиняли в авиаударах по позициям бойцов умеренной сирийской оппозиции, что также приводило к гибели мирных сирийцев.

Преступности.НЕТ

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