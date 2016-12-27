Пособники Януковича возместили Украине сотни миллионов гривен убытков, - Луценко

Часть из участников организованной преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича уже возместили государству сотни миллионов гривен убытков.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает «Зеркало недели».

По его словам, те, кто признал себя членом группировки, «в меру своих возможностей возместили материальные убытки государству».

- Я бы сейчас не хотел разглашать достижения в вопросе заключения сделок с лицами из организованных преступных группировок Януковича, Курченко, Клименко – их уже более десяти. При этом государство получило уже сотни миллионов гривен возмещения убытков, - сказал генпрокурор журналистам во время поездки в Краматорск.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения «Беркут». Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.