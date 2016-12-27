Сущенко перевели в новую камеру - к российскому националисту

Журналиста Укринформа Романа Сущенко в Лефортово перевели в другую камеру.

Об этом рассказал его адвокат Марк Фейгин в интервью Укринформу.

"Побывал сегодня у Романа и хочу передать его поздравления с большими праздниками всем близким, друзьям, коллективу Укринформа. Сущенко снова изменили камеру. Но на этот раз изменился еще и сосед. Его новый сосед по камере – российский националист, задержан по одному из многочисленных дел, которые сейчас заводят против этой категории", - сказал Фейгин.

Он уточнил, что сосдед Сущенко - язычник-"родновер".

Он также уточнил, что отношения у Романа с его новым соседом нормальные, "они ладят". Но Сущенко теперь на некоторое время будет без телевизора и холодильника, оставшихся в предыдущей камере.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР МОУ опровергли это заявление, отметив, что она не соответствует действительности.

Срок содержания Сущенко под стражей был продлен по решению Лефортовского суда до 30 января 2017 года.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.