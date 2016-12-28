“Не перегибайте палку, а то будет как в Украине!", - директор российского института стратегических исследований - белорусам

После того, как Белоруссия заявила России официальный протест по линии МИД в связи с высказываниями директора российского института стратегических исследований Леонида Решетникова, последний принялся угрожать Белоруссии судьбой Украины.

Так, Решетников записал видео, где заявил, что никакой независимой Белоруссии нет и потребовал "не перегибать палку".

“Не перегибайте палку, а то будет как в Украине!", - заявил Решетников.

Напомним, ранее, 22 декабря, советник-посланник посольства России Вадим Гусев был вызван в МИД Беларуси. Как сообщала пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, ему был заявлен протест в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова в адрес Республики Беларусь.

Видеозапись этого выступления была выложена в Youtube на канале Action Tube. Автор видео не сообщает, где и когда оно было сделано.

«Ситуация для нас очень неблагоприятная. Все движется по украинскому сценарию. Может, с какими-то нюансами, но процессы очень похожие. И, к сожалению, мы не видим процессов, им противостоящих. Линия на отделение белорусов от русских, создание забора между белорусами и русскими в идеологическом политическом, историческом, и даже в каком-то духовном плане просто очевидна»,— заявил Леонид Решетников на одном из мероприятий.

Как говорится в заявлении пресс-службы МИД Беларуси, «белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений».