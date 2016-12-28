​Новым «прокурором» Крыма назначили первого зампрокурора Москвы

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Новым "прокурором" оккупированного Крыма назначили Олега Камшилова, который до этого занимал должность первого заместителя прокурора Москвы.

Об этом пишут «Ведомости».

Кандидатуру Камшилова внес генпрокурор России Юрий Чайка.

Камшилов ранее работал в прокуратуре Омской области и Красноярского края. На посту первого зампрокурора Москвы он курировал надзор за соблюдением федерального законодательства и взаимодействие с органами власти Москвы.

Напомним, как ранее сообщалось, в конце сентября текущего года Верховный суд РФ подтвердил запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Роман Свиридов

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