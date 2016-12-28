В Донецке ликвидирован предавший Украину экс-чиновник СБУ, - Грицак

В оккупированном Донецке пострадал от взрыва бывший заместитель начальника следствия Донецкого управления СБУ, который перешел на сторону боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак в эфире телеканала 112 Украина.

"Мы задерживали военнослужащих СБУ в чине полковников, подполковников за работу на Россию. Например, заместитель начальника следствия Донецкого управления. Говорят, что на прошлой неделе его взорвали в центре Донецка", - заявил он.

Грицак добавил, что раньше бывший замначальника Донецкого управления был задержан сотрудниками Службы безопасности, а потом его обменяли у боевиков на украинских заложников.

Напомним, 6 августа 2016 года около восьми утра в Луганске взорвалась машина главаря террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого. Он был тяжело ранен, но остался жив после взрыва.