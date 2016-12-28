В украинской разведке утверждают, что «гумконвоями» с Донбасса вывезли сорок тел российских военных

Командование Вооруженных сил Российской Федерации вывозит погибших на Донбассе кадровых российских военнослужащих в грузовиках так называемых гуманитарных конвоев.

Об этом в среду, 28 декабря, в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

В сообщении отмечается, что из моргов Донбасса на территорию России отправили около 40 тел убитых военных ВС РФ.

“Транспортные средства 59-го т.н. “гуманитарного конвоя“ были задействованы для вывоза из городских моргов Горловки и Макеевки на территорию России около 40 тел убитых военнослужащих ВС РФ“, – сообщили представители разведки.

Ранее сообщалось, что 18 декабря, во время отраженной силами АТО атаки на опорные пункты украинских войск между Дебальцево и Светлодарском были ликвидированы и ранены десятки боевиков оккупационных сил.