ВСУ за сутки насчитали полсотни обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО

За минувшие сутки пророссийские боевики совершили 50 обстрелов по позициям сил антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Марьинку и Водяное, из 82 миллиметровых – Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь по позициям военнослужащих в районе Луганского. Из гранатометов – по Майорску, а из стрелкового оружия – вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцевого и Новоселовки Второй. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.

На Луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную, из стрелкового оружия – Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.

Напомним, на Донбассе СБУ накрыла сеть информаторов боевиков, «сливавших» информацию ради Советского Союза.