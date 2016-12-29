В результате боя в Донецкой области погиб один военный

В Минобороны заявляют о гибели одного военного ВСУ в результате боевого столкновения в районе Крутая Балка в Донецкой области.

Об этом «Украинской правде» сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, в среду около 15 часов в районе пункта Крутая Балка произошло боестолкновение между силами АТО и боевиками.

"Бой длился около 30 минут. Благодаря слаженным действиям сил АТО враг отступил. В результате боя погиб военнослужащий ВСУ", - рассказал Мотузяник.

Напомним, Министр обороны Степан Полторак заявил, что договоренности о прекращении огня в зоне АТО не выполняются.