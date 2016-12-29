Путин в очередной раз заявил о прекращении огня в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство Сирии и вооруженная оппозиция подписали договор о прекращении огня. Стороны конфликта выразили готовность начать мирные переговоры.

Об этом сказал Путин в четверг на встрече с главами МИД и Минобороны, передает «РИА Новости»

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», — сказал Путин.

Какие именно группировки подразумеваются под вооруженной оппозицией, неизвестно. Путин отметил, что договоренности о прекращении огня в Сирии очень хрупкие, и требуют особого внимания.

«Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами», — добавил президент.

По словам Путина, соглашение было достигнуто по итогам переговоров с участием России, Ирана и Турции. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что режим прекращения огня начнет действовать с 00:00 часов 30 декабря.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, в свою очередь, что к достигнутым договоренностям предложат присоединиться Саудовской Аравии, Иордании, Египту, Ираку и Катару.

Напомним, ранее на экстренном заседании Совбеза ООН, которое инициировала Франция, постоянный представитель России Виталий Чуркин заявил, что сотни фото из Сирии являются постановочными.

Отметим, ранее сообщалось, что Россия блокирует направление наблюдателей ООН в Алеппо.