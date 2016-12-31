В чеченской больнице убили подозреваемых в нападении на полицию, - СМИ

Троих задержанных в ходе спецоперации в Грозном людей, госпитализированных с ранениями, неизвестные убили в больнице.

Об этом пишет «Кавказский узел» со ссылкой на осведомленный источник в минздраве Чечни.

Ранее, 17 декабря в разных районах Грозного были совершены нападения на полицейских, после чего в городе был введен режим контртеррористической операции. В ходе спецоперации, продолжившейся 18 декабря, по данным силовиков, были убиты семь предполагаемых боевиков, еще четверо задержаны. В числе задержанных были 29-летние Асхаб Юсупов и Исмали Бергоев, также была ранена 18-летняя подруга убитого Ислама Альтемирова Мадина Шахбиева. В числе раненых задержанных был и мужчина по фамилии Шахбиев.

По состоянию на 22 декабря двое раненых молодых людей находились в больнице с огнестрельными ранениями, а раненой девушке врачи ампутировали раздробленную пулей ногу, и их состояние уже позволяло проводить первичные следственные действия. 25 декабря в больнице внезапно отключили свет и одного из задержанных вытащили на улицу и убили вооруженные люди. Двое других раненых, парень и девушка, также были убиты. О судьбе четвертого задержанного силовиками в ходе спецоперации никакой информации нет.

Информация о смерти находившихся в больнице раненых распространяется местными жителями в Чечне с вечера 26 декабря. При этом обсуждать эту ситуацию в соцсетях люди не рискуют, опасаясь преследований. Подобная информация требует тщательной проверки со стороны правоохранительных органов, поскольку в случае ее подтверждения речь может идти о внесудебных казнях, считает руководитель одной из местных общественных организаций.

- Если задержанные живы и находятся под охраной в больнице, где получают медпомощь, то достаточно показать этих людей по телевидению. Ведь сам глава республики Рамзан Кадыров заявлял об их задержании. Важно знать, что с ними стало теперь. Эти люди не могут считаться боевиками, если это не установлено в суде, - отметил не пожелавший публиковать свое имя глава организации.

В больнице, куда были доставлены раненые молодые люди и девушка, отказались от комментариев. Нет информации о судьбе молодых людей и от их родственников, которые отказываются давать комментарии, опасаясь негативных последствий. Ранее задержанные признались в нападении на полицейского и причастности к террористической группировке «Исламское государство».

В результате нападений на полицейских 17 декабря погибли три человека, один получил травму, еще один силовик умер от смертельного ранения, полученного в ходе начатой после нападений спецоперации. «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападения в Грозном. В ходе спецоперации 17 декабря, согласно сообщениям местных жителей, силовики также начали в массовом порядке задерживать родственников и знакомых убитых. Часть из них освобождена без предъявления обвинений, их близкие опасаются новых задержаний