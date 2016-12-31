За прошедшие сутки в зоне АТО ранен один украинский военный

Сутки 30 декабря в зоне проведения Антитеррористической операции на Востоке Украины прошли без потерь, один военный получил ранение.

Об этом в субботу, 31 декабря, в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

- За прошедшие сутки, погибших среди украинских военных не было, один боец получил ранение в районе населенного пункта Новоалександровка, – сообщил полковник.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 48 раз открывали огонь по позициям украинских сил.