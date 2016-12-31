На Донбассе в 2016 погибли 211 украинских военных, - Порошенко

В течение 2016 на Донбассе погибли 211 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом в ходе своего выступления в субботу, 31 декабря, в Мариуполе заявил Президен тУкраины Петр Порошенко.
- Только в течение этого года 211 военнослужащих ВСУ отдали свою жизнь за мир и свободу, - заявил Порошенко.
Он посмертно наградил званием Герой Украины 21-летнего Никиту Ярового, который погиб в бою у поселка Луганское.
Также Президент объявил об открытии в Мариуполе обновленного наблюдательного пункта.
- Он оснащен новейшей системой обнаружения, предупреждения и идентификации цели, - сказал Порошенко.
По его словам, планируется установка еще 5 таких комплексов, которые «видят воздух, воду и землю».
Он также сообщил, что в субботу во время его пребывания в районе Широкино в 4 км от них состоялся обстрел и попытка штурма.
- Мы имеем дело с российским врагом, у которого ничего святого, даже Рождества. Никакой тишины, о которой договорились в Минске, так и не наступило. Даже сейчас, когда мы были возле Широкино в 4 км от нас был артиллерийских обстрел и попытка штурмовых действий, - заявил Порошенко.
Президент и делегация сенаторов США почтили минутой молчания память погибших в АТО.
Напомним, Петр Порошенко встретит Новый год в Широкино вместе с американскими сенаторами и украинскими морпехами.