На Донбассе в 2016 погибли 211 украинских военных, - Порошенко

В течение 2016 на Донбассе погибли 211 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом в ходе своего выступления в субботу, 31 декабря, в Мариуполе заявил Президен тУкраины Петр Порошенко.

- Только в течение этого года 211 военнослужащих ВСУ отдали свою жизнь за мир и свободу, - заявил Порошенко.

Он посмертно наградил званием Герой Украины 21-летнего Никиту Ярового, который погиб в бою у поселка Луганское.

Также Президент объявил об открытии в Мариуполе обновленного наблюдательного пункта.

- Он оснащен новейшей системой обнаружения, предупреждения и идентификации цели, - сказал Порошенко.

По его словам, планируется установка еще 5 таких комплексов, которые «видят воздух, воду и землю».

Он также сообщил, что в субботу во время его пребывания в районе Широкино в 4 км от них состоялся обстрел и попытка штурма.

- Мы имеем дело с российским врагом, у которого ничего святого, даже Рождества. Никакой тишины, о которой договорились в Минске, так и не наступило. Даже сейчас, когда мы были возле Широкино в 4 км от нас был артиллерийских обстрел и попытка штурмовых действий, - заявил Порошенко.

Президент и делегация сенаторов США почтили минутой молчания память погибших в АТО.

Напомним, Петр Порошенко встретит Новый год в Широкино вместе с американскими сенаторами и украинскими морпехами.