На Донбассе полиция задержала танкиста «ДНР»

На Донбассе сотрудники полиции задержали боевика, который приехал праздновать в прифронтовой поселок Польное Волновахского района. Как оказалось, он служил в танковом подразделении, которое под руководством кадровых российских военных расстреливало прифронтовые поселки Ясиноватского района.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Так, в ходе контрдиверсионных мероприятий полицейские получили информацию, что в одном из прифронтовых сел только появился новый человек.

- Во время проверки по всему массиву оперативных данных, который есть в распоряжении полиции Донецкой области, было установлено, что 23-летний житель города Донецка является активным участником незаконных вооруженных формирований, - отметил начальник отдела управления криминальной полиции ГУНП в Донецкой области Андрей Бондаренко.

Боевик был немедленно задержан, доставлен в Волновахский отдел полиции и сейчас дает показания. У него изъято удостоверение «ополченца».

«В ряды террористов он вступил в июне 2015 года, намереваясь обогатиться. С приходом оккупантов у него произошел резкий взлет карьеры: с кладовщика в торговом центре – до стрелка батальона «Сварожичи» бандформирования «Оплот». Причем никаких умений кураторы от кандидатов не требовали – пополнить ряды «живой силы» и получить оружие, был нужен только паспорт», - говорится в сообщении.

С карабином СКС он стоял на блокпосту вблизи шахты Трудовской в Петровском районе между Донецком и Марьинкой.

- Ночью приезжали минометные расчеты и проводили обстрел по Марьинке. Стреляли где-то 15 минут, затем меняли дислокацию, - рассказывает задержанный.

Именно тогда террористы ежедневно наносили сокрушительные артудары по жилым кварталам, гибли мирные жители. Но уволиться он решил не из-за этого, а потому, что мало платили. После пяти месяцев службы боевик дезертировал и длительное время скрывался, работал на рынке грузчиком.

«В июне 2016 году ему пришла повестка, и он снова оказался среди «пушечного мяса». Новобранца распределили в танковое подразделение, которое формировали два «особиста», кадровых военных, граждан РФ. По словам боевика, оккупанты не имели знаков различия, только погоны капитана, которые, тем не менее, командовали полковниками», - отмечают в полиции.

Первичное обучение он проходил прямо среди города на полигоне в Куйбышевском районе Донецка на русской технике. В ангаре стояли четыре танка Т-72 и Т-64, которые пригнали с территории РФ.

«После двух недель обучения новоиспеченных танкистов перебросили на военный полигон между Горловкой и поселком Пантелеймоновка. Отсюда к позициям Вооруженных Сил Украины было 3 км. В расположении было 6 российских танков и 70 человек личного состава. Командовали батальоном двое россиян-«капитанов», местные ничего не решали», - отмечается в сообщении.

По ночам танки выезжали и обстреливали позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты.

«Армейская жизнь боевике быстро надоело, тем более, что вместо обещанных 15 тысяч рублей, платили только половину. Он бежал и пробрался на территорию, подконтрольную Украины», - отметили в полиции.

По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч.5 ст. 260 («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям») Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.