За прошедшие сутки один военный ВСУ получил ранение в зоне АТО, погибших нет

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В зоне АТО за прошедшие сутки, 31 декабря, погибших нет, один ранен.

Об этом на брифинге в воскресение, 1 января, сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

- За прошедшие сутки, вследствие боевых действий погибших не было. Один военнослужащий получил ранение. Это произошло в районе Зайцевой результате вражеского обстрела, - отметил он.

Напомним, сутки 30 декабря в зоне проведения Антитеррористической операции на Востоке Украины прошли без потерь, один военный получил ранение.

Анатолий Чубаченко

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