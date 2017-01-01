За прошедшие сутки один военный ВСУ получил ранение в зоне АТО, погибших нет

В зоне АТО за прошедшие сутки, 31 декабря, погибших нет, один ранен.

Об этом на брифинге в воскресение, 1 января, сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

- За прошедшие сутки, вследствие боевых действий погибших не было. Один военнослужащий получил ранение. Это произошло в районе Зайцевой результате вражеского обстрела, - отметил он.

Напомним, сутки 30 декабря в зоне проведения Антитеррористической операции на Востоке Украины прошли без потерь, один военный получил ранение.