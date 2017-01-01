На Донбассе пьяный боевик во время ссоры взорвал гранату – есть погибшие

Один из боевиков незаконных вооруженных формирований Новоазовска во время ссоры применил гранату, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает Главное управления разведки Министерства обороны Украины.

«31 декабря в 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК во время ссоры между офицерским и рядовым составом один из военнослужащих, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четверо оккупантов убиты, из них -один офицер, еще двое ранены», - говорится в сообщении ведомства на его странице в Facebook.

Напомним, ранее пьяный брат Захарченко во время драки в кафе порезал официанту горло.