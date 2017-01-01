Путин не сможет пленить Украину, - сенатор Джон Маккейн

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что следующий год станет для Украины победоносным, а российскому лидеру Владимиру Путину ничего не светит в Украине. Об этом он заявил, пребывая в Широкино с визитом к украинским военным вместе с президентом Петром Порошенко.

Он отметил, что сотрудничество между Вашингтоном и Киевом обеспечит безопасность границ Украины.

"Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", – сказал Маккейн.

Он также передал приветствия от американского народа.

В свою очередь президент УкраиныПетр Порошенко констатировал несоблюдение режима тишины на Донбассе. Он напомнил, что отказавшись от перемирия, оккупанты понесли серьезные потери в боях.

Напомним, Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.