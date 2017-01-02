1 января боевики 38 раз стреляли по позициям сил АТО на Донбассе – трое военнослужащих ранены

За минувшие сутки, 1 января, боевики 38 раз открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции на Донбассе. При этом зоне АТО пострадали трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов пророссийские боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. Из 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.

На Донецком направлении из тех же видов вооружения незаконные вооруженные формирования стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На Луганском направлении боевики вели огонь по украинским позициям из гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия - возле Сизого.

Напомним, 31 декабря один военный ВСУ получил ранение в зоне АТО, погибших нет.