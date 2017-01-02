В штабе АТО насчитали 21 обстрел с начала суток

В понедельник, 2 января, боевики «ДНР» и «ЛНР» 21 раз обстреляли украинских военнослужащих на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, пишет «Левый берег».

На Мариупольском направлении стреляли из минометов 120 мм (Широкино), минометов 82 мм (Широкино, Водяное) и вооружения БМП (Широкино), противотанковых ракетных комплексов (Талаковка).

Гранатометы и стрелковое оружие применялось на всех направлениях: Мариупольском (Павлополь, Широкино, Грутово, Лебединское), Луганском (Новозвановка и Лобачово), Донецком (Пивничное, Авдеевка, Зайцево).

Напомним, за минувшие сутки 1 января в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, но четверо получили ранения.