Железная дорога заказала у компании Тигипко вагонов на 44 миллиона гривен

Филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО " Украинская железная дорога" 22 декабря по результатам тендера заказал ПАО "Днепровагонмаш" фитинговых платформ на 43,84 миллиона гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

До конца 2017 года компания из группы Сергея Тигипко поставит 53 безбортовых вагона-платформы модели 13-4085-01 для крупнотоннажных контейнеров грузоподъемностью 72 тонн по 827 тысяч гривен.

Они будут укомплектованы поглощающим аппаратом класса Т1, автосцепкой СА-3, безрезьбовыми соединениями воздуховода, кодовыми бортовыми датчиками и двухосными тележками модели 18-7055.

Их максимальная конструкционная скорость составляет 120 км/ч., Общий срок службы - 32 года, до капитального ремонта - 17 лет, между деповскими ремонтами - 2 года.

В 2008 году центр купил в ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" подобные платформы модели 13-7024 грузоподъемностью 71,2 тонн по 655 тысяч гривен, то есть на 21% дешевле.

Единственным конкурентом было киевское ООО "Машбудинвест" с такими же платформами на 0,1% дороже.

Оно записано на кипрскую фирму "Форвинком Лимитед", чьим номинальным бенефициаром указан Христофорос Малактос.