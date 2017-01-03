Под Марьинкой погибли двое украинских бойцов, еще два – ранены

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В Донецкой области под Марьинкой из-за неосторожного обращения с оружием погибли двое бойцов Вооруженных сил Украины, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"2 января 2017 года в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что по данному факту проводится следствие. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, за сутки 1 января в зоне АТО ранены четверо военных.

Taras Leontyan

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