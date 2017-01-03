Боевики продолжают обстрел позиций ВСУ на всех направлениях – за сутки насчитали 32 случая открытия огня

За минувшие сутки, 2 января, пророссийские боевики 32 раза открывали огнь против сил антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. С 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное. С гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Марьинка, Гнутово и Лебединский. По Гнутово огонь вел и снайпер, у Талаковки боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреляли Новозвановку, Лобачево и Станицу Луганскую.

На Донецком – Луганское, Пивничное, Авдеевку, Троицкое и Зайцево.

Напомним, под Марьинкой 2 января из-за неосторожного обращения с оружием погибли двое украинских бойцов, еще два – ранены.