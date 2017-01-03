В Донецкой области задержана женщина, которая изготавливала паспорта Украины для боевиков «ДНР»

Служба безопасности Украины задержала жительницу Покровская В Донецкой области, которая по заказу боевиков "ДНР" производила фиктивные документы.

Об этом сообщают в СБУ.

Во время обыска в доме сообщницы террористов оперативники спецслужбы обнаружили 16 паспортов граждан Украины с признаками подделки; устройство для изготовления гербовой оттиска на фотографиях в паспортах; незаполненные бланки с гербовыми печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц, свидетельства о рождении лица, заявлений о потере или похищении паспорта, назначения всех видов социальных платежей; 40 готовых справок временно перемещенных лиц и 60 комплектов фотографий для вклеивания в документы.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Киеве СБУ задержала фальшивого полковника ГУР Минобороны