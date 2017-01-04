Я не считаю незаконной аннексию, - кандидат в президенты Франции

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции, заявила, что аннексия Крыма Россией "не является незаконной".

Данное заявление скандальный политик сделала в интервью телеканалу BFMTV, пишет УНИАН, со ссылкой на Le Figaro.

"Я абсолютно не считаю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма выразил желание присоединиться к России", - убеждена Ле Пен.

Также она заговорила о необходимости установления "стратегических отношений" между Францией и РФ в контексте борьбы против террористов "Исламского государства".

Напомним, что ранее кандидат в Президенты Франции назвала политику Путина разумным протекционизмом: «Он защищает интересы своей страны».

Также ранее сообщалось о том, что ранее сообщалось о том, что занимающая пророссийские позиции французская ультраправая партия «Национальный фронт», возглавляемая Марин Ле Пен, в 2014 году получила 9 миллионов евро от российского банка.