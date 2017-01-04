В РФ цензура больше не запрещает писать об участии российской армии в войне на Донбассе

Цензура России с осени 2016 года больше не запрещает писать о российском военном присутствии на Донбассе.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети российский боевик Александр Жучковский, который воюет на стороне террористической «ДНР» с первых дней конфликта в Славянске, пишет «Четвертая власть».

По словам Жучковского, ранее ему запрещали упоминать о присутствии на Донбассе российских военных советников, кураторов и военных, но теперь запрет фактически снят. Кроме того, о присутствии в Донбассе российских войск стали открыто писать и российские СМИ, близкие к Кремлю.

«Примерно с осени прошлого года исчезла цензура относительно демонстрации участия России (российских советников, «кураторов», военных) в «ЛДНР». Раньше на упоминания об этом реагировали (кому положено реагировать) сугубо неодобрительно и «били по рукам». Более того, еще в конце 2014 года сочувствующие из МВД меня предупредили, что готовится мой арест в Ростовской области, в том числе за неоднократные свидетельства действий российской армии на Донбассе».

«Позже запрет на упоминания о российской помощи «ЛДНР» был снят, теперь это даже поощряется. Пару месяцев назад об участии российских ВС открыто говорил представитель «ЛНР» в Минске Дейнего, да и не только он. А на недавнем совещании в Донецке один представитель администрации президента РФ рекомендовал местным управленцам почаще доносить до жителей республики информацию о всяческой поддержке «ДНР» Россией», - написал Жучковский.

В качестве примера россиянин привел статью журналиста Андрея Бабицкого, работающего на боевиков «ДНР». Публикация Бабицкого под названием «Русский год Донбасса» вышла на прокремлевском сайте «Украина.ру». В ней российский журналист открыто пишет о том, что формированиями сепаратистов командуют российские военные специалисты, а сам Донбасс по факту стал территорией РФ. Боевик Жучковский отмечает, что ранее такие признания в официальных российских СМИ были невозможны, теперь же подобные публикации уже не запрещены.

Напомним, в ноябре 2016 года один из главарей «ЛНР» Владислав Дейнего открыто признал, что Россия воюет на стороне «ЛНР».

- Вы забываете об одном тонком моменте. Когда у нас были самые сложные времена, мы очень быстро получили поддержку наших братьев, которые здесь находятся недалеко от нас. Так вот, здесь мы можем быть абсолютно уверены, даже если у нас не хватит собственных сил, нам безусловно помогут, но для этого им действительно придется ввести на нашу территорию российскую армию, - заявил Дейнего в эфире одного из луганских телеканалов.

Напомним, ранее сообщалось, что исследовательская группа Bellingcat показала «карту обстрелов Украины с территории России в 2014 году».