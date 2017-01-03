Если меня спросят: «Землю отдать или умереть?» – я выбираю последнее, - Леонид Кравчук

Никогда, ни при каких условиях, даже клочком своей территории поступаться нельзя, и если меня спросят: "Землю отдать или умереть?" – я выбираю последнее.

Об этом заявил в интервью изданию "Гордон" пер­вый пре­зи­дент неза­ви­си­мой Украи­ны Леонид Кравчук.

Так, отвечая на один из вопросов, Леонид Кравчук отметил, что Рос­сия офи­ци­аль­но, уста­ми Пу­ти­на, за­яв­ля­ет, что глав­ная ее за­да­ча – им­пе­рию в рам­ках да­же не Со­вет­ско­го Со­ю­за, а цар­ской Рос­сии вос­ста­но­вить.

"Зна­чит, я так счи­таю: се­год­ня мы Крым и Дон­басс от­дать со­гла­ша­ем­ся, а че­рез ка­кое-то вре­мя... Рос­сия даль­ше пой­дет. Мы к За­па­ду об­ра­ща­ем­ся: "Слу­шай­те, по­мо­гай­те, нас уже про­гло­тить хо­тят", а нам от­ве­ча­ют: "Ну, вы же от Кры­ма уже от­ка­за­лись – и от все­го осталь­но­го от­сту­пи­тесь", то есть за Дон­бас­сом Харь­ков по­сле­ду­ет... Ни­ко­ла­ев, За­по­ро­жье, а по­че­му нет? Это же не Ма­ло­рос­сия, так от­дай­те и их", - разъясняет логику происходящего Леонид Кравчук.

Пер­вый пре­зи­дент неза­ви­си­мой Украи­ны Леонид Кравчук считает, что ни­ко­гда, ни при ка­ких усло­ви­ях да­же клоч­ком сво­ей тер­ри­то­рии по­сту­пать­ся нель­зя и заявляет, что если бы его поставили перед выбором - отдать территорию или умереть, то он бы выбрал смерть.

"Ни­ко­гда, ни при ка­ких усло­ви­ях да­же клоч­ком сво­ей тер­ри­то­рии по­сту­пать­ся нель­зя, и ес­ли ме­ня спро­сят: "Зем­лю отдать или уме­реть?" – я вы­би­раю по­след­нее. Да, смерть, по­то­му что ина­че ни­че­го не бу­дет: ни на­ро­да, ни на­ции, ни ис­то­рии – выжжен­ное по­ле оста­нет­ся. На­род как субъект ис­то­рии су­ще­ство­вать пе­ре­ста­ет – вот что опас­но: не слу­чай­но же име­на ца­рей, го­су­дар­ствен­ных де­я­те­лей, ко­то­рые, я не знаю сколь­ко, но мно­же­ство ве­ков на­зад свои зем­ли от за­хват­чи­ков не убе­рег­ли, ис­то­рия не со­хра­ни­ла – они в Ле­ту ка­ну­ли, из па­мя­ти по­том­ков стер­ты. Зем­ли, повторяю, от­да­вать нель­зя, пра­ва на это ни пре­зи­дент, ни Вер­хов­ная Ра­да не име­ют. Вы­не­си се­год­ня на украин­ский ре­фе­рен­дум этот во­прос, и я убеж­ден: 85, а то и 90 про­цен­тов участ­ни­ков ска­жут: ни пя­ди зем­ли не от­да­вать! Нам тя­же­ло, но мы долж­ны дер­жать­ся!", - подытожил Леонид Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бизнесмен Виктор Пинчук предлагает Украине принять компромиссы в отношениях с Россией и отойти от евроинтеграционного пути, провести выборы на оккупированном Донбассе до освобождения его территорий.