Если меня спросят: «Землю отдать или умереть?» – я выбираю последнее, - Леонид Кравчук

Никогда, ни при каких условиях, даже клочком своей территории поступаться нельзя, и если меня спросят: "Землю отдать или умереть?" – я выбираю последнее.
Об этом заявил в интервью изданию "Гордон" первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Так, отвечая на один из вопросов, Леонид Кравчук отметил, что Россия официально, устами Путина, заявляет, что главная ее задача – империю в рамках даже не Советского Союза, а царской России восстановить.
"Значит, я так считаю: сегодня мы Крым и Донбасс отдать соглашаемся, а через какое-то время... Россия дальше пойдет. Мы к Западу обращаемся: "Слушайте, помогайте, нас уже проглотить хотят", а нам отвечают: "Ну, вы же от Крыма уже отказались – и от всего остального отступитесь", то есть за Донбассом Харьков последует... Николаев, Запорожье, а почему нет? Это же не Малороссия, так отдайте и их", - разъясняет логику происходящего Леонид Кравчук.
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что никогда, ни при каких условиях даже клочком своей территории поступаться нельзя и заявляет, что если бы его поставили перед выбором - отдать территорию или умереть, то он бы выбрал смерть.
"Никогда, ни при каких условиях даже клочком своей территории поступаться нельзя, и если меня спросят: "Землю отдать или умереть?" – я выбираю последнее. Да, смерть, потому что иначе ничего не будет: ни народа, ни нации, ни истории – выжженное поле останется. Народ как субъект истории существовать перестает – вот что опасно: не случайно же имена царей, государственных деятелей, которые, я не знаю сколько, но множество веков назад свои земли от захватчиков не уберегли, история не сохранила – они в Лету канули, из памяти потомков стерты. Земли, повторяю, отдавать нельзя, права на это ни президент, ни Верховная Рада не имеют. Вынеси сегодня на украинский референдум этот вопрос, и я убежден: 85, а то и 90 процентов участников скажут: ни пяди земли не отдавать! Нам тяжело, но мы должны держаться!", - подытожил Леонид Кравчук.
Напомним, ранее сообщалось о том, что бизнесмен Виктор Пинчук предлагает Украине принять компромиссы в отношениях с Россией и отойти от евроинтеграционного пути, провести выборы на оккупированном Донбассе до освобождения его территорий.