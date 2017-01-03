Люди в Донецке уже никого не поддерживают, просто хотят мира, - экс-игрок «Шахтера»

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 11 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(6)         

Люди в Донецке хотят мира, при этом они «не живут, а выживают».

Об этом в своем интервью «Трибуне» рассказал бывший футболист донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук.

- Люди вообще не виноваты, мне кажется. Их накрутили. Они уже никого ни в чем не поддерживают, просто хотят мира. Многие знакомые остались голыми-босыми – они не живут, а выживают. Жена отдала квартиру людям, которым разбили дом. В мою квартиру тоже залетел снаряд. Повезло, что не взорвался. Но потом еще осколки прилетали, - говорит Шевчук.

Для экс-футболиста несомненно то, что Донбасс – это Украина, он не верит, что жители Украины могут устроить гражданскую войну.

- Я приехал из Луцка в Донецк – никто ни разу за все годы не сказал мне даже слова кривого по этому поводу. И наоборот – во Львове меня никто не оскорблял из-за «Шахтера». Даже многие друзья оттуда сейчас звонят, беспокоятся, что «Шахтер» может уехать, - сказал Шевчук. 

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор