Люди в Донецке уже никого не поддерживают, просто хотят мира, - экс-игрок «Шахтера»

Люди в Донецке хотят мира, при этом они «не живут, а выживают».

Об этом в своем интервью «Трибуне» рассказал бывший футболист донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук.

- Люди вообще не виноваты, мне кажется. Их накрутили. Они уже никого ни в чем не поддерживают, просто хотят мира. Многие знакомые остались голыми-босыми – они не живут, а выживают. Жена отдала квартиру людям, которым разбили дом. В мою квартиру тоже залетел снаряд. Повезло, что не взорвался. Но потом еще осколки прилетали, - говорит Шевчук.

Для экс-футболиста несомненно то, что Донбасс – это Украина, он не верит, что жители Украины могут устроить гражданскую войну.