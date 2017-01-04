Били, «звонили Порошенко» и жгли руки утюгом, - бывший пленник о пытках террористов «ДНР»

Бывший заложник пророссийских террористов на Донбассе Станислав Паплинский, рассказал, как боевики пытают украинских военных.

Об этом сообщает «Еспресо.ТВ».

- На моих глазах погиб Игорь Брановицкий, которого застрелил Моторола в подвале. Это то, что я видел своими глазами, - отметил Паплинский.

По его словам, ребят из терминала донецкого аэропорта террористы изначально били трубами, прикладами, руками, ногами, стреляли в них из пневматики.

- В тот момент, когда Моторола нас завел, он на всех накричал, запретил бить – словно сделал хорошо. Но через несколько десятков минут он зашел и застрелил нашего заложника Игоря Броневицкого, - добавил Паплинский.

По его словам, на первом этапе попадания в плен заложников ждут жестокие избиения со стороны боевиков.

- На втором этапе, когда на тебя уже перестают обращать внимание так, как в начале, и избиение уже редко происходят, тогда и восприятие другое. Когда после нас попадали другие пленные, на этом этапе возникало чувство мести. А моральное давление было с первой минуты плена до самых последних дней, - сказал бывший заложник. - У каждого по-разному было: кому-то пальцы пытались отрезать, кого-то просто били, кому-то утюгом руки жгли, например, Александру Машонкину из Буска. Мне палец пытались отрезать, тот, каким стрелял.

Паплинский добавил, что в случае, если происходил обмен, то приводили заложника в порядок, отмывали, брили его.