За сутки боевики 39 раз обстреляли силы АТО – двое военнослужащих ранены

За минувшие сутки, 3 января, пророссийские боевики 39 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате двое украинских бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из минометов террористы обстреляли Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

Из гранатометов и стрелкового оружия в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку, на Луганском направлении.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов били по Луганскому, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по позициям военных в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков.

Напомним, бывший заложник пророссийских террористов на Донбассе Станислав Паплинский, рассказал, как боевики пытают украинских военных.