Николаевец пригласил в гости новоиспеченного «товарища», а тот его избил и ограбил

Николаевец познакомился 1 января с мужчиной и после недолгого общения пригласил к себе продолжить праздновать Новый год, а как только мужчины пришли домой, новый знакомый начал избивать мужчину и ограбил его квартиру.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Мужчины начали общение около 19:00 возле магазина, а после направились в квартиру, расположенную в одном из домов Ингульского (Ленинкого) района.

«Как только они зашли в квартиру, расположенной по улице Передовой, 52-Б, «гость» начал бить домовладельца по голове. Когда заявитель уже был не в состоянии подняться с пола, нападающий пошел что-то искать по помещению», – говорится в сообщении.

После исчезновения нападавшего, потерпевший смог подвестись и обнаружил, что из его квартиры исчезли 100 долларов США, семь тысяч гривен, мобильный телефон, фотоаппарат, ювелирные изделия и коллекционные предметы, а именно: ножи и сабли. Кроме того, «гость» надел вещи потерпевшего, оставив свои в стиральной машине.

«Правоохранители устанавливают личность вора. Приметы злоумышленника: возраст примерно 26-28 лет, рост около 185 см, среднего телосложения, волосы короткие русые. Одет в черную куртку, спортивные болоневые штаны черного цвета и черные кроссовки», – отмечают в полиции.

В полиции обращаются к гражданам которые обладают информацией, полезной для следствия, сообщить об этом правоохранителям.

На данный момент полицейскими начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.187 УК Украины («Разбой»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Новый год жительница Николаевщины кинулась разнимать драку и получила перелом челюсти.