Сенат США готовится ввести новые санкции против России из-за аннексии Крыма

Американские сенаторы от обеих основных партий подготовили проект закона о введении новых санкций против РФ.

Об этом заявил один из авторов документа от Демократической партии Бен Кардин, передает «Лига.net».

По его словам, над законопроектом работала «большая группа сенаторов».

- Это будет всеобъемлющий документ, обеспечивающий разрешение Конгресса на дополнительные санкции против России, - сказал политик.

Сенатор от штата Мэриленд отметил, что новые санкции будут введены в качестве ответа на агрессию Кремля в восточной Европе, в том числе за аннексию Крыма и поддержку диктаторского режима Башара Асада в Сирии. Кардин утверждает, что документ может быть рассмотрен Сенатом США на следующей неделе.

Напомним, что 29 декабря США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования со стороны РФ американских дипломатов в Москве.