Нардеп от БПП готова привезли Ле Пен в Украину и показать зону АТО

Нардеп от БПП и председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз заявила, что готова организовать визит кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в Украину.

Об этом Фриз заявила на своей странице в Facebook 4 января.

"По поводу заявления кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен по Крыму. Как член межпарламентской группы дружбы Украина-Франция, я готова организовать визит госпожи Ле Пен в Украину для того, чтобы она воочию увидела ситуацию в стране и осуществила визит на восток в зону АТО - чтобы увидеть последствия "русского мира", - отметила Фриз.

"Убеждена, что Ле Пен, несмотря на трансляцию российской риторики в отношении Украины, является патриоткой Франции. Убеждена в том, что благодаря визиту в Украину она изменит свою риторику", - добавила нардеп.

По ее мнению, "Ле Пен, к сожалению, недостаточно понимает роль России в кризисных явлениях", в т.ч. в самой Франции.

Как известно, ранее лидер французских ультраправых, кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной", поскольку на референдуме "люди проголосовали за то, чтобы присоединиться к России".

После этого в Службе безопасности Украины заявили, что не исключают запрета для Ле Пен на въезд в Украину.